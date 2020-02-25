Англия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль не без проблем добыл победу над Вест Хэмом со счетом 3:2, благодаря чему приблизился к досрочному завоеванию золотых медалей первенства.

"Молотобойцы" дали достойный бой команде Юргена Клоппа, однако ошибка Лукаша Фабьянски в моменте с голом Салаха, а также взятие ворот Мане обеспечили мерсисайдцам очередные три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Вест Хэм:

Ливерпуль — Вест Хэм 3:2

Голы: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 — Диоп, 11, Форнальс, 54

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57) — Мане (Матип, 90+1), Фирмино, Салах.

Вест Хэм: Фабиански - Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс (Боуэн, 84), Райс, Соучек (Форнальс, 47), Нобл, Фелипе Андерсон (Алле, 65) — Антонио.

Предупреждение: Райс, Диоп, Нобл

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