Англия

Француз считает успех мерсисайдцев заслуженным.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился своим мнением о чемпионской гонке в АПЛ и успехах Ливерпуля в этом сезоне.

"Ливерпуль впереди всех, они не проиграли ни одной игры в этом чемпионате. Они уже практически держат в руках чемпионский кубок.

Как игрок Манчестер Юнайтед, учитывая соперничество между нами, не хочу, чтобы они выиграли титул. Но как поклонник футбола и человек, который уважает своих соперников, должен сказать, что они заслуживают этого успеха.

Они выступают даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов", – рассказал Погба в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль повторил рекорд АПЛ по количеству домашних побед подряд.

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