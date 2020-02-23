Франция

Французский футболист может вернуться в родную страну.

Руководство ПСЖ готово в летнее трансферное окно совершить попытку привести в команду полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Le10 Sport.

По данным источника, парижане понимают, что фаворитом в гонке за французским футболистом остается Ювентус, ПСЖ может перебить предложение с финансовой точки зрения.

Известно, что хавбек практически не скрывает своего желания покинуть стан "манкунианцев". Ранее родной брат Погба подтвердил, что Поль хочет сменить клуб летом.

Напомним, что француз пропустил большую часть сезона из-за травмы. В текущем розыгрыше АПЛ он провел на поле семь матчей, отдав два ассиста.