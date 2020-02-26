Англия

Мерсисайдцы желают подписать с форвардом соглашение на пять лет.

По информации журналиста Николо Скиры, Ливерпуль продолжает переговоры относительно трансфера нападающего Тимо Вернера на Энфилд.

Помимо того, что Ливерпуль готов активировать клаусулу футболиста в размере 30 млн евро, источник сообщает, что "красные" уже общались с самим футболистом, обсудив с ним условия будущего контракта.

"Скаузеры" желают подписать с немцем соглашение до 2025 года. Оклад Вернера на Энфилде будет составлять 8 млн евро в год плюс бонусы.

В текущем сезоне в составе РБ Лейпциг Вернер отыграл 33 матча, отметившись 27 голами и 11 ассистами.

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