Мерсисайдцы желают подписать с форвардом соглашение на пять лет.
Тимо Вернер, Getty Images
26 февраля 2020, 17:15
По информации журналиста Николо Скиры, Ливерпуль продолжает переговоры относительно трансфера нападающего Тимо Вернера на Энфилд.
Помимо того, что Ливерпуль готов активировать клаусулу футболиста в размере 30 млн евро, источник сообщает, что "красные" уже общались с самим футболистом, обсудив с ним условия будущего контракта.
"Скаузеры" желают подписать с немцем соглашение до 2025 года. Оклад Вернера на Энфилде будет составлять 8 млн евро в год плюс бонусы.
В текущем сезоне в составе РБ Лейпциг Вернер отыграл 33 матча, отметившись 27 голами и 11 ассистами.
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