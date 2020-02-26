Англия

Форвард Арсенала лестно высказался о своем 18-летнем одноклубнике.

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака в текущем сезоне начал регулярно подпускаться к основному составу своей команды. Многие, в том числе и Александр Ляказетт, оценили талант 18-летнего англичанина, который в будущем может стать одним из лучших игроков АПЛ.

"Сака действительно хорош. Думаю, что он является лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги. Ему нужно стать лучше в некоторых вещах, но уровень его игры можно заметить невооруженным глазом.

"К тому же, этот парень очень скромный, что очень хорошо для него. Сака действительно скромняга, он хочет работать и принимает критику, потому что он хочет стать лучше", – приводит слова Ляказетта Goal.com.

Ранее сообщалось, что Букайо Сака может покинуть Арсенал, поскольку его контракт истекает через 18 месяцев. Сам вундеркинд заявил, что все вопросы касательно его будущего будут решать агент и родители.

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