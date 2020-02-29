Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Борнмутом и Челси.
Борнмут - Челси, Getty Images
29 февраля 2020, 08:30
Подопечные Эдди Хау столкнутся в поединке с коллективом Фрэнка Лампарда.
Борнмут – Челси
29 февраля, 17:00, стадион Виталити Стэдиум, Борнмут. Арбитр встречи – Андре Марринер
В не лучшем настроении Челси подходит к предстоящему матчу против Борнмута. Подопечные Фрэнка Лампарда во вторник уступили Баварии в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Синие" были разгромлены мюнхенской командой, которая на Стэмфорд Бридж забила аж три гола. Можно на 99,9% сказать, что еврокубковый сезон для Челси завершится стадией 1/8 финала.
Борнмут находится в двух очках от зоны вылета – коллективу Эдди Хау нужно просыпаться, если они не хотят вылететь. Благо Уотфорд, Вест Хэм и Астон Вилла так часто теряют очки, что это позволяет "вишням" совершать свои осечки.
Напомним, что матч первого круга завершился победой Борнмута – 1:0.
По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 1,78, ничья – 3,85, а победа "вишней" – 4,60.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Груневелд, Брукс, Дэниелс, Мефам, Келли – Канте
Под вопросом: Лерма – Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Абрахам, Пулишич.
Интересные факты:
Ни одна из последних девяти встреч в Премьер-лиги не завершилась ничьей: 4 победы у Борнмута и 5 у Челси.
Каждый из последних 12 голов между этими командами был забит во втором тайме.
Оливье Жиру был вовлечен в пять голов своей команды в трех последних матчах против Борнмута: один гол и четыре ассиста.
Борнмут впервые в истории может обыграть Челси дважды в течение одного сезона в АПЛ.
прогноз 1:2