Англия

Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Борнмутом и Челси.

Подопечные Эдди Хау столкнутся в поединке с коллективом Фрэнка Лампарда.

Борнмут – Челси

29 февраля, 17:00, стадион Виталити Стэдиум, Борнмут. Арбитр встречи – Андре Марринер

В не лучшем настроении Челси подходит к предстоящему матчу против Борнмута. Подопечные Фрэнка Лампарда во вторник уступили Баварии в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Синие" были разгромлены мюнхенской командой, которая на Стэмфорд Бридж забила аж три гола. Можно на 99,9% сказать, что еврокубковый сезон для Челси завершится стадией 1/8 финала.

Борнмут находится в двух очках от зоны вылета – коллективу Эдди Хау нужно просыпаться, если они не хотят вылететь. Благо Уотфорд, Вест Хэм и Астон Вилла так часто теряют очки, что это позволяет "вишням" совершать свои осечки.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Борнмута – 1:0.

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 1,78, ничья – 3,85, а победа "вишней" – 4,60.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Груневелд, Брукс, Дэниелс, Мефам, Келли – Канте

Под вопросом: Лерма – Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Абрахам, Пулишич.

Интересные факты:

Ни одна из последних девяти встреч в Премьер-лиги не завершилась ничьей: 4 победы у Борнмута и 5 у Челси.

Каждый из последних 12 голов между этими командами был забит во втором тайме.

Оливье Жиру был вовлечен в пять голов своей команды в трех последних матчах против Борнмута: один гол и четыре ассиста.

Борнмут впервые в истории может обыграть Челси дважды в течение одного сезона в АПЛ.