Англия

Завершился ответный матч 1/16 Лиги Европы.

Эспаньол сделал попытку отыграться и даже обыграл Вулверхэмптон, однако безвольно проигранный первый матч решил исход противостояния.

Эспаньол — Вулверхэмптон 3:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Кальери, 16, 57 (с пенальти), 90+1 — Траоре, 22, Доэрти, 79

Эспаньол: Прието — Виктор, Калеро, Налдо, Педроса — Мелендо (Пипа, 74), Санчес (Лосано, 61), Лопес, Дардер (Лэй, 67) — Варгас, Кальери

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Боли — Винагре (Сесс, 58), Моуриньо, Гиббс-Уайт (Нету, 64), Дендонкер, Доэрти — Поденсе, Траоре (Хименес, 78)

Предупреждения: Санчес, Варгас, Кальери — Траоре, Килман, Гиббс-Уайт.

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