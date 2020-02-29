Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры английской Премьер-лиги.

Челси ушел на перерыв, лидируя в счете в игре с Борнмутом благодаря голу Маркоса Алонсо. Однако во втором тайме "вишенки" перевернули ход игры, забив два быстрых гола усилиями Джефферсона Лермы и Джошуа Кинга. Тем не менее, Челси сумел не проиграть – Маркос Алонсо на 85-й минуте снова сказал свое веское слово, сделав счет 2:2.

Борнмут – Челси 2:2

Голы: Лерма, 54, Кинг, 57 – Алонсо, 33, 85

Борнмут: Рамсдейл – Стэйси, С.Кук, Аке, Смит – Л.Кук (Гослинг, 82), Лерма, Биллинг – Кинг (Станислас, 68), Уилсон, Фрейзер

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Томори (Виллиан, 64) – Джеймс, Жоржиньо (Баркли, 64), Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру (Батшуайи, 72), Педро

Предупреждения: Смит, К. Уилсон – Жоржиньо, Кристенсен.