Англия

Главный тренер Челси не в восторге от того, что голы в его команде забивают не нападающие.

Челси в 28-м туре Премьер-лиги сыграл вничью с Борнмутом – 2:2, причем оба гола за "синих" забил левый защитник Маркос Алонсо. Они лишь на 85-й минуте ушли от поражения, хотя порой их владение мячом превышало 70%, а всего по воротам "вишенок" было нанесено 23 удара.

"Мы ожидали тяжелый бой, и Борнмут нам его дал. Но Челси обязан был выигрывать, у нас было много владения мячом и много моментов", — заявил Лампард BBC Sport.

"Маркос Алонсо провел прекрасную неделю (22 февраля испанец забил еще и Тоттенхэму), но я не хочу, чтобы мой левый защитник был на вершине бомбардирских чартов. Хочу, чтобы забивали мои атакующие игроки, но этого не случилось".

Челси пока что сохраняет четвертое место в чемпионате, хотя опережает лишь на шесть очков идущий восьмым Вулверхэмптон.

"Исходя из того, какие были предпосылки перед стартом сезона, мы должны быть довольны, что идем на четвертом месте. Но сейчас это ничего не значит. Если получится закончить сезон в топ-4, это будет невероятным достижением. Но для этого нужно еще очень много поработать", — добавил Лампард.

Следующий матч "синие" проведут против Ливерпуля 3-го марта в рамках пятого раунда Кубка Англии.