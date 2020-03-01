Англия

Норвежец рассказал о восстановлении форварда.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солкьяер рассказал, что нападающий Маркус Рашфорд может вернуться на поле до конца сезона.

Молодой форвард получил повреждение в конце января и с тех пор находится в лазарете.

"Мы предоставим ему необходимое время. Он очень хочет поскорее вернуться, но ему еще потребуется несколько месяцев.

Мы не можем спешить. Когда он будет здоров, то станет сильнее, а мы получим существенное усиление.

Он хочет, чтобы парни хорошо выступали и он мог бы вернуться к финалам Лиги Европы или Кубка Англии", – приводит слова Солскьяера портал Goal.com.

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