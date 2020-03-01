Норвежец рассказал о восстановлении форварда.
Оле Гуннар Солкьяер, Getty Images
01 марта 2020, 12:09
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солкьяер рассказал, что нападающий Маркус Рашфорд может вернуться на поле до конца сезона.
Молодой форвард получил повреждение в конце января и с тех пор находится в лазарете.
"Мы предоставим ему необходимое время. Он очень хочет поскорее вернуться, но ему еще потребуется несколько месяцев.
Мы не можем спешить. Когда он будет здоров, то станет сильнее, а мы получим существенное усиление.
Он хочет, чтобы парни хорошо выступали и он мог бы вернуться к финалам Лиги Европы или Кубка Англии", – приводит слова Солскьяера портал Goal.com.
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