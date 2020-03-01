Англия

Англичанин очень недоволен выступлением своей команды.

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард прокомментировал поражение от Хартс (0:1) в Кубке Шотландии и задумался об уходе из клуба.

"Я очень разочарован. Это самое обидное падение с момента начала моей работы. Наше выступление даже и близко не было похоже на хорошее.

Я очень гордился командой за выступление в Европе, но в этот вечер я не мог узнать ее. Чувствую себя очень плохо. Два сезона без трофеев – это недостаточно. Мне нужно серьезно подумать в ближайшие дни.

Мне нужно проанализировать свою работу здесь. Можно ли здесь побеждать? Добиться этого в краткие сроки будет очень сложно, учитывая наше положение", – приводит слова Джеррарда портал Goal.com.

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