Англичанин очень недоволен выступлением своей команды.
Стивен Джеррард, Getty Images
01 марта 2020, 13:24
Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард прокомментировал поражение от Хартс (0:1) в Кубке Шотландии и задумался об уходе из клуба.
"Я очень разочарован. Это самое обидное падение с момента начала моей работы. Наше выступление даже и близко не было похоже на хорошее.
Я очень гордился командой за выступление в Европе, но в этот вечер я не мог узнать ее. Чувствую себя очень плохо. Два сезона без трофеев – это недостаточно. Мне нужно серьезно подумать в ближайшие дни.
Мне нужно проанализировать свою работу здесь. Можно ли здесь побеждать? Добиться этого в краткие сроки будет очень сложно, учитывая наше положение", – приводит слова Джеррарда портал Goal.com.
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