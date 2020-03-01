Англия

Испанец подвел свою команду на старте встречи.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде противостоит Эвертону.

В матче завершился первый тайм со счетом 1:1. Примечательно, что "ириски" открыли счет на третьей минуте после курьезной ошибки голкипера Юнайтед Давида де Хеа. Испанец выбил мяч точно на ногу форварду Кальверту-Льюину.

К слову, на 31-й минуте паритет "манкунианцам" помог восстановить полузащитник Бруну Фернандеш. Для португальца, который пополнил ряды команды летом, гол стал дебютным с игры в футболке нового клуба.

Ранее о своей верности новой команде рассказал нападающий Юнайтед Одион Игало.