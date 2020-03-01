Англия

Нигериец прокомментировал первые недели в новой команде.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало рассказал о процессе адаптации в команде и готовности бороться за исполнение своей мечты.

"Я работаю для того, чтобы воспользоваться этим шансом, я мечтал об этом с детства. Теперь все в моих руках. Готов проливать кровь ради этого.

Работаю усердно на тренировках, чтобы выйти на общий уровень. Когда меня выпустят, я покажу себя с лучшей стороны.

Здесь здорово. В раздевалке все счастливы, благодаря тренеру и одноклубникам я чувствую себя как дома. Я получаю удовольствие от пребывания в команде", – рассказал Игало в интервью официальному сайту клуба.

Форвард провел уже 4 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

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