Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Эвертон принимал на своем поле Манчестер Юнайтед. Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1).

Стоит отметить, что подопечные Карло Анчелотти могли покинуть поле в качестве победителей, однако арбитр отменил гол Кальверта-Льюина после пересмотра видеоповтора в конце встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Манчестер Юнайтед:

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 3 — Фернандеш, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 23), Холгейт, Майкл Кин, Бейнс — Уолкотт (Бернард, 63), Гомеш (Мойзе Кин, 82), Дэвис, Сигурдссон — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Мата, 72), Фред, Матич — Фернандеш — Гринвуд (Игало, 72), Мартиаль (Уильямс, 89)

Предупреждения: Калверт-Льюин, Дэвис, Сидибе — Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред