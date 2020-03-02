Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Эвертон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
02 марта 2020, 01:10
В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Эвертон принимал на своем поле Манчестер Юнайтед. Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1).
Стоит отметить, что подопечные Карло Анчелотти могли покинуть поле в качестве победителей, однако арбитр отменил гол Кальверта-Льюина после пересмотра видеоповтора в конце встречи.
Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Манчестер Юнайтед:
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Калверт-Льюин, 3 — Фернандеш, 31
Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 23), Холгейт, Майкл Кин, Бейнс — Уолкотт (Бернард, 63), Гомеш (Мойзе Кин, 82), Дэвис, Сигурдссон — Калверт-Льюин, Ришарлисон
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Мата, 72), Фред, Матич — Фернандеш — Гринвуд (Игало, 72), Мартиаль (Уильямс, 89)
Предупреждения: Калверт-Льюин, Дэвис, Сидибе — Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред