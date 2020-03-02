Англия

"Шпоры" планируют вернуть центрального защитника в чемпионат Англии.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг проводит текущий сезон в Роме на правах аренды. "Волки" рассчитывают на англичанина в будущем и хотели бы выкупить его контракт, однако римскому клубу придется столкнуться с серьезной конкуренцией, сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, Тоттенхэм планирует перехватить 30-летнего англичанина у Ромы предстоящим летом. В услугах Смоллинга лично заинтересован Жозе Моуриньо, который успел поработать с центрбеком в Манчестер Юнайтед.

Португальский специалист видит в Смоллинге идеальную замену Яну Вертонгену, контракт которого истекает в конце текущего сезона. "Красные дьяволы", в свою очередь, готовы отпустить англичанина за 16,5 миллионов фунтов.

Также отмечается, что в Крисе Смоллинге заинтересованы Эвертон и Ювентус, однако сам футболист ранее намекнул, что хотел бы продолжить выступать за Рому.

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