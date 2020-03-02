Англия

Бразилец может достаться лондонцам по дешевой цене.

Руководство Челси нацелено в летнее трансферное окно укрепить позицию левого фулбэка, приобретя защитника Порту Алекса Теллеса, сообщает Express.

По данным источника, на руку лондонцам сыграло то, что бразильский футболист не хочет продлевать действующий контракт с португальским клубом.

Текущее соглашение игрока истекает в 2021 году. В текущем сезоне в футболке Порту Теллес провел 32 матча во всех турнирах, забив восемь голов.

Ранее своеобразное мнение о позиции левого защитника высказал главный тренер "синих" Фрэнк Лампард.