Англия

Испанский голкипер вернется в ворота Челси в матче Кубка Англии.

Челси сыграет с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Фрэнк Лампард рассказал, что место в воротах с первых минут займет Кепа, который не играл с января.

"Будет ли Кепа играть против Ливерпуля? Да. Он показал себя профессионалом, как и ожидалось. Кепа упорно тренировался, не поднимая голову.

Я говорю одно и то же каждую неделю, меня спрашивают об этом постоянно. Кепа был хорош", — приводит слова Лампарда Evening Standard.

Начало матча между Челси и Ливерпулем запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.