Англия

Хавбек неоднозначно высказался о поединке АПЛ.

Полузащитник Тоттенхэма Харри Уинкс высказал свое мнение о поединке, в котором его команда проиграла Вулверхэмптону (2:3).

"Это была странная игра, ведь мы так хорошо играли. Это, наверное, одно из лучших выступлений команды в текущем сезоне".

"Мы сделали все, что сказал менеджер, начиная с игры на прошлой неделе, когда мы проиграли Челси, но тогда мы были недостаточно хороши".

"Против "волков" мы были агрессивны, мы контролировали мяч, мы создали много моментов. Это такой позор, что мы потеряли очки", — цитирует Уинкса Goal.

Ранее свою оценку неудачному поединку дал главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо.