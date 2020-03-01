Англия

Португалец дал оценку матчу против "волков".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о поединке АПЛ, в котором его команда уступила дома Вулверхэмптону (2:3).

"Я думаю, что это несправедливо. Игроки не заслужили поражения. Мы были наказаны, я бы сказал, за ментальные ошибки. Вы должны быть безжалостными против таких команд, как "волки", которые фантастически хорошо играют в контратаках".

"Мы заслуживаем гораздо большего, чем эти результаты, но это то, что есть. Но это была отличная игра. Моя команда вообще не заслуживала проигрыша. Сложно найти причину такого результата в игре, кроме нескольких отдельных ошибок. Команда была хороша, все было под контролем", — цитирует Моуриньо BBC.

Ранее нападающий "волков" Рауль Хименес заявил, что цель его команды — попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.