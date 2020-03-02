Англия

Football.ua подводит итоги 28-го тура английской Премьер-лиги.

Норвич неожиданно обыграл Лестер, Челси ушел от поражения в игре с Борнмутом, Уотфорд сенсационно одолел Ливерпуль, Вулверхэмптон справился с Тоттенхэмом на выезде, а Эвертон и Манчестер Юнайтед победителя не выявили.

28-й тур:

Самая настоящая сенсация: Ливерпуль таки проиграл!

Это событие, возможно, было самым ожидаемым в Премьер-лиге. Поклонники Ливерпуля надеялись, что этот день так и не наступит, а ненавистники этой команды – наоборот, чувствовали, что вот-вот приближается поражение этого клуба.

28-й тур АПЛ для Ливерпуля не должен был стать проблемой: Уотфорд борется за выживание, результаты "шершней" не лучшие, поэтому виделась легкая победа коллектива Юргена Клоппа, даже несмотря на мотивацию хозяев поля.

Но Уотфорд удивил: в первом тайме, несмотря на лучшее владение мячом у Ливерпуля (66% против 34%), хозяева выглядели лучше, нанеся 7 ударов по воротам Алиссона, в то время как гости пробили лишь один раз, и то не в створ ворот.

Во втором тайме владение мячом у мерсисайдской команды было еще лучше (76% против 24%), но толку от этого не было: блестящая игра Исмаила Сарра не оставила шансов "красным". На счету сенегальца два гола и одна результативная передача – несомненно, игрок матча.

И даже после 2:0 в пользу Уотфорда не покидало ощущение, что Ливерпуль может отыграться: сколько раз "красным" удавалось проделать это за последний год? Никто бы не удивился. Но это был не тот случай. Подопечные Найджела Пирсона выглядели лучше, использовали свои моменты и заслужили эту победу.

"Мы должны принять то, что произошло. Это не так просто, но это доказательство того, что мы не были достаточно хороши. Это всегда очень сложно. Даже проигрывая 0:3, мы старались бороться", — признал заслуженно поражение Юрген Клопп.

Прервалась 44 матчевая беспроигрышная серия Ливерпуля. В прошлый раз "красные" проигрывали в АПЛ в январе 2019 года – Манчестер Сити. С победителем в АПЛ давным-давно все понятно, и сейчас вопрос, скорее, в другом: не скажется ли спад Ливерпуля на ответном матче против Атлетико?..

У Челси снова проблемы с Борнмутом

Довольно часто Челси начал испытывать проблемы с Борнмутом в последнее время: "вишни" в последних пяти встречах сумели три раза обыграть "синих" при двух победах у лондонской команды.

И этот поединок не предвещал легкой жизни подопечным Фрэнка Лампарда. Все старая песня о проблемах в защите, нападении, а также непонятная ситуация с первым номером. В общем, об этом не стоит много говорить – это те слабые места, о которых прекрасно все всё знают.

Один важный момент, чтобы подчеркнуть слабость Челси в атакующей стадии. В 2020 году за "синих" в АПЛ забивали:

3 — Маркос Алонсо

2 — Сезар Аспиликуэта

2 — Антонио Рюдигер

2 — Жоржиньо

1 — Хадсон-Одои

1 — Тэмми Абрахам

1 — Оливье Жиру.

60% забитых голов на счету защитников. Для команды, которая упорно борется за четвертое место в АПЛ – это ненормально.

Челси снова показал себя неубедительно в атаке, позволил сопернику за три минуты забить два гола в свои ворота и с трудом ушел от поражения. Да, Борнмут не наиграл на победу, но от этого "синим" не должно быть легче. Практически каждая игра Челси идет по одному сценарию, но где-то соперник позволяет брать верх над собой, а где-то – и вовсе может увезти все три очка. Борнмут сумел добыть один пункт и это вовсе не удача для коллектива Эдди Хау, который борется за выживание. Это заслуженный результат.

"Исходя из того, как сложился сезон, мы должны быть довольны четвертой строчкой, но сейчас это ничего не значит. Если нам удастся завершить сезон на четвертом месте, это будет большое достижение, но до этого момента еще далеко", — резюмировал главный тренер Челси Фрэнк Лампард.

Вулверхэмптон метит в Лигу чемпионов?

Подопечные Нуну Эшпириту Санту дважды за матч сумели отыграться, а потом и вовсе вырвать победу у Тоттенхэма на его поле. Теперь Вулверхэмптон подобрался очень близко к Челси и вполне может претендовать на Лигу чемпионов, учитывая то, какие нестабильные конкуренты.

"Я думаю, что это несправедливо. Игроки не заслужили поражения. Мы были наказаны, я бы сказал, за ментальные ошибки. Вы должны быть безжалостными против таких команд, как Вулверхэмптон, которые фантастически хорошо играют на контратаках", — сказал Жозе Моуриньо после матча.

В очередной раз португальский специалист жалуется. В прошлых турах речь шла об отсутствии Харри Кейна и Сон Хын Мина, а сейчас – сетует на невезение.

В общем-то, Моуриньо можно понять, вот только Тоттенхэму повезло обыграть Вулверхэмптон на Молинью в первом круге – тогда победный мяч был забит в компенсированное время. Фортуна отдала должок "волкам".

Эвертон и Манчестер Юнайтед заслуженно сыграли вничью

Перекладины у обеих команд, шанс вырвать победу в компенсированное время… Матч Эвертон – Манчестер Юнайтед был насыщен событиями. Обе команды как могли победить, так и уйти ни с чем.

Можно записать очевидный плюс "ирискам" Карло Анчелотти. Мерсисайдский коллектив показывает хороший футбол, а также не знает поражений на своем поле. Также с уходом Марку Силвы Эвертон добавил в характере, а болельщики этой команды должны быть довольны отношением футболистов к каждой последующей игре.

В компенсированное время обе команды могли уйти победителями: свой момент не реализовал Бруну Фернандеш, а Одион Игало не сумел добить мяч в ворота – блестяще сыграл Джордан Пикфорд.

Затем Эвертон отличился голом, который, казалось, принесет команде победу, однако после помощи VAR мяч был отменен: Гильфи Сигурдссон закрыл видимость Давиду Де Хеа, и испанец не сумел среагировать на удар Доминика Калверта-Льюина. Редко встретишь возмущающегося Карло Анчелотти, за что итальянец получил красную карточку уже после матча.

"Я попросил объяснений после игры. На поле возникло недоразумение, и он удалил меня. После этого я спокойно поговорил с ним в раздевалке. Я хочу, чтобы наш разговор остался в секрете. Посмотрим, какой отчет он сделает для ФА".

"Я не выразил к нему какого-либо неуважения и могу понять, что ему предстояло сделать несколько важный решений в конце матча. Да, Сигурдссон был в офсайде, но, по нашему мнению, он не мешал де Хеа видеть полет мяча", — считает Анчелотти.

1:1 – закономерный результат, который, возможно, для Эвертона остался с немного горьким привкусом.

Одной строкой:

Норвич делает попытку остаться в АПЛ. Из всех команд внизу турнирной таблицы Премьер-лиги "канарейки" выглядят наиболее слабой. Тем не менее, коллектив Даниэля Фарке воспользовался спадом Лестера и добыл три очка. "Лисы" не побеждают на протяжении четырех матчей, однако и такой расклад позволяет им чувствовать себя спокойно на третьей строчке в лиге.

Борьба за сохранение прописки накаляется. Вест Хэм, Норвич и Уотфорд победили, Борнмут сыграл вничью — внизу турнирной таблицы было жарко во время 28-го тура. Никто не собирается сдаваться и все команды имеют равные шансы на спасение.

Манчестер Сити – обладатель Кубка лиги. Да, это никак не относится к 28 туру Премьер-лиги, но одной строкой отметить можно: "горожане" выиграли в третий раз подряд Кубок английской лиги, а для украинца Александра Зинченко это уже седьмой трофей в составе манчестерской команды.

Краткий видеоообзор 28-го тура АПЛ:

Бомбардиры:



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Турнирная таблица:



29-й тур:

Александр Савельев, Football.ua