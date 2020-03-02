Англия

Football.ua анализирует, кто из команд является фаворитом на то, чтобы покинуть высший дивизион Англии.

Как известно, если команда в английской Премьер-лиге набирает 40 очков, то это гарантия того, что вылет в Чемпионшип исключен. Еще ни разу клуб АПЛ не покидал высший дивизион, набрав такое количество пунктов в турнирной таблице. Восемь команд уже набрали по 40 и более очков, еще четыре максимально приблизились к этой цели. Таким образом остаются еще восемь команд, которые рискуют оказаться в Чемпионшипе по итогам сезона.

Норвич, 21 пункт после 28 туров

Последние пять матчей: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

Можно сказать на 85-90 процентов, что "канарейки" вылетят. Подопечные Даниэля Фарке действительно самое слабое звено в этой лиге. Норвич лишь сезоном ранее повысился в классе, но оказался абсолютно не готов к борьбе в АПЛ. Ужасная оборона, слабое нападение, где только одно светлое пятно – Теему Пукки, на счету которого одиннадцать голов.

Также можно отметить Эмилиано Буэндиа, на счету которого семь результативных передач, и Тодда Кэнтуэлла (шесть голов, два ассиста). Когда Норвич вернется в Чемпионшип, на этих троих, можно предположить, будет серьезный спрос среди других команд.

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В какой-то мере осознает скорый вылет в низший дивизион и главный тренер Даниэль Фарке, который недавно заявил, что останется в клубе, если вылет в Чемпионшип состоится.

Оставшиеся соперники: Шеффилд Юнайтед, Саутгемптон, Эвертон, Арсенал, Брайтон, Уотфорд, Вест Хэм, Челси, Бернли, Манчестер Сити.

Уотфорд, 27 очков после 28 туров

Последние пять матчей: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

Чего только не пережил Уотфорд за этот сезон: сначала был уволен Хави Грасия, затем вернулся Кике Санчес Флорес, а после того, как результаты не улучшились – за дело взялся Найджел Пирсон. Долгое время "шершни" выглядели безнадежно и находились на 20-й строчке в чемпионате.

Тем не менее, Пирсон сумел навести какой-никакой порядок, Уотфорд выдал мощную серию из нескольких побед, что позволило покинуть 20-е место и подняться на 19-ю позицию.

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Уотфорд вполне способен спастись по итогам сезона. Команда обладает неплохими футболистами, которым не место в Чемпионшипе. Только Пирсону необходимо найти подход, чтобы "завести" своих подопечных. Ливерпуль уже обыграли. Может, чудеса продолжатся?

Оставшиеся соперники: Кристал Пэлас, Лестер, Бернли, Саутгемптон, Челси, Норвич, Ньюкасл, Вест Хэм, Манчестер Сити, Арсенал.

Вест Хэм, 27 очков после 28 туров

Последние пять матчей: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

В какой-то мере "молотобойцы" достаточно неожиданно участвуют в борьбе за сохранение прописки. Если приглянуться, то лондонский клуб имеет достаточно хороший состав, чтобы даже побороться за место в зоне Лиги Европы. Не факт, что удалось бы туда попасть, но навязать борьбу – вполне.

Опытный Лукаш Фабиански в воротах, в защите Исса Диоп, который привлекает внимание грандов, полузащитник Деклан Райс, которым, по слухам, интересуется Манчестер Юнайтед, а также атакующее трио Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко и Себастьян Алле. Но это все на бумаге.

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В реальности, бразилец играет не так ярко, как в прошлом сезоне, украинец уже по традиции чаще находится в лазарете, а француз и близко не проявляет себя так, как в прошлом сезоне за Айнтрахт.

В начале сезона Ярмоленко дал интервью, в котором заявил, что Вест Хэм должен бороться за место в ТОП-6. Теоретически, шансы еще есть, но будем откровенны – украинец погорячился.

Оставшиеся соперники: Арсенал, Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Челси, Ньюкасл, Бернли, Норвич, Уотфорд, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла.

Астон Вилла, 25 очков после 27 туров

Последние пять матчей: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

Летом 2019 года Астон Вилла потратила на усиление порядка 150 миллионов евро. И можно сказать, что с трансферной политикой "вилланы" потерпели неудачу, даже если останутся в АПЛ.

Руководство сделало ставку на количество исполнителей (было приобретено 12 новых футболистов), позабыв о качестве. Подобный сценарий был у Фулхэма в прошлом сезоне: "дачники" накупили игроков, но это не помогло им сохранить прописку, оформив вылет в Чемпионшип заранее.

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Астон Вилла поборется – это факт. Однако от команды, которая может тратить солидные средства на усиление состава, ждали большего, чем просто борьба за выживание.

Оставшиеся соперники: Лестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас, Эвертон, Арсенал, Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед.

Борнмут, 27 очков после 28 туров

Последние пять матчей: 2 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Как и в случае с Вест Хэмом, Борнмут имеет достаточно симпатичный состав, который способен бороться за более высокие места, чем борьба за выживание. Однако реалии таковы, что сохранение прописки принесет радость "вишням".

В первой половине сезона многие специалисты нахваливали главного тренера Эдди Хау. Это уже не первый раз, когда английского специалиста сватают в команду из верхней части турнирной таблицы. В частности, интерес к нему проявлял Эвертон до назначения Карло Анчелотти и Арсенал, до того, как клуб возглавил Микель Артета.

Серии из поражений, слабая защита, вопросы к атаке… Вполне вероятно, что Эдди Хау заслужил на отставку уже сейчас, но клуб продолжает в него верить. Оправдает ли он это и сохранит Борнмут в АПЛ – вопрос хороший. Возможно, настал тот момент, когда с 42-летним тренером пора разойтись.

Оставшиеся соперники: Ливерпуль, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Лестер Сити, Манчестер Сити, Саутгемптон, Эвертон.

Брайтон, 28 очков после 28 туров

Последние пять матчей: 3 ничьи и 2 поражения.

В прошлом сезоне Брайтон вел борьбу за выживание чуть ли не до самого конца, и с огромным трудом остался в Премьер-лиге. От зоны вылета "чайки" оградились одним пунктом, но за одиннадцать туров до конца чемпионата это ни о чем не говорит.

Грэм Поттер в целом сотворил неплохую команду, учитывая имеющиеся ресурсы. Все познается в сравнении, поэтому можно сказать, что в атаке Брайтон демонстрирует относительно неплохой футбол с точки зрения результативности, а в защите не все так плохо. "Чайки" пропустили 40 голов, а, например, у идущего на четвертом месте Челси лишь на один меньше.

Лучшим бомбардиром Брайтона является Нил Мопе, на счету которого восемь голов и две результативные передачи. Несмотря на в целом скромные цифры, именно от француза будет многое зависеть в остатке сезона.

Оставшиеся соперники: Вулверхэмптон, Арсенал, Лестер Сити, Манчестер Юнайтед, Норвич, Ливерпуль, Манчестер Сити, Саутгемптон, Ньюкасл, Бернли.

14. Ньюкасл, 32 пункта после 28 туров

Последние пять матчей: 3 ничьи и 2 поражения.

Уход Саломона Рондона, Айосе Переса и, самое главное, Рафаэля Бенитеса. До старта сезона "сороки" называли чуть ли не главными фаворитами на вылет, но сейчас коллектив Стива Брюса смотрится достаточно убедительно на фоне других соперников и, скорее всего, завершит сезон спокойно без реальной угрозы вылета.

Хоть Жоэлинтон и пытается быть полезным для команды, на счету рекордного подписания в истории Ньюкасла лишь один гол и две результативные передачи. Удивительно, что со скромными цифрами в графе "забитые голы" (24) и не самой надежной защитой (41 пропущенных), Ньюкаслу удается спокойно идти вдали от зоны вылета.

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В общем, Майкл Эшли может быть доволен: особо не вкладываясь в трансферы (покупка Жоэлинтона – исключение из правил), клуб остается конкурентоспособным для того, чтобы и дальше играть в АПЛ.

Следующие матчи: Саутгемптон, Шеффилд Юнайтед, Астон Вилла, Борнмут, Вест Хэм, Манчестер Сити, Уотфорд, Тоттенхэм, Брайтон, Ливерпуль.

Кристал Пэлас и Саутгемптон

Можно не сомневаться, что на 90% (а то и выше), эти клубы продолжат выступать в АПЛ. Опыт Роя Ходжсона не даст "стекольщикам" вылететь в Чемпионшип, имея 36 пунктов за 10 туров до конца чемпионата, а поражение от Лестера (0:9), судя по всему, пошло "святым" лишь на пользу. В прошлом сезоне и вовсе хватило 36 пунктов Брайтону, чтобы остаться в высшем дивизионе Англии.

Прогноз Football.ua: вылетят Норвич, Уотфорд и Брайтон.