Англия

Испанец не рассчитывает на большое количество новичков.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что команду вряд ли ждут серьезные кадровые изменения после исключения из Лиги чемпионов.

"Не думаю, что летнее трансферное окно будет для нас активным. Сейчас очень сложно подписывать игроков из-за их стоимости и тяжелых переговоров.

В ситуации, в которой мы оказались, нам нужно ждать. В конце сезона вместе с клубом мы решим, как нам лучше действовать не только в следующем сезоне, но и через два, три года.

Мы должны выполнять свою работу и играть так же, как и в предыдущих сезонах", – рассказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ман Сити может финансово выиграть, если не будет играть в Лиге чемпионов.

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