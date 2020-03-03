Англия

Лондонцы всерьез настроены на матчи, которые пройдут в текущем месяце.

Защитник Челси Андреас Кристенсен прокомментировал ничейный исход поединка его команды против Борнмута (2:2), а также поделился ожиданиями от мартовских игр.

"История нашей встречи с Борнмутом такова, что первый тайм мы начали медленно, и то же самое произошло и во втором тайме. В первом тайме Борнмут не смог наказать нас, однако они сделали это во втором".

"Для защитника каждый пропущенный гол – это разочарование, но, прежде всего, нам необходимо обратить внимание на то, как мы начинаем каждый тайм... Март будет для нас очень важен. Это серьезный период для нас, и мы знаем это. Мы должны вернуться на поле и выложиться полностью", — цитирует игрока официальный сайт "аристократов".

Сегодня, 3 марта, в 21:45 Челси на своем поле примет Ливерпул в рамках 1/8 финала Кубка Англии. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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