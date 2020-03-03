Англия

Юный защитник присоединится к английскому клубу следующим летом.

Защитник Коритибы Ян Коуто станет игроком Манчестер Сити по окончании сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

Юный фулбек поставит подпись под пятилетним контрактом с "горожанами". Сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а еще 6 млн бразильский клуб может получить в качестве бонусов.

В подписании 17-летнего игрока также была заинтересована Барселона, но Ман Сити предложил за него в два раза больше.

В активе Коуто имеется 13 матчей за сборную Бразилии U-17, с которой он выиграл чемпионат мира в минувшем году.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также нацелился на юного защитника Боруссии Д Коллинза.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.