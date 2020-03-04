Англия

Наставник прокомментировал успех лондонского клуба в Кубке.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о победе над Ливерпулем (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

"Это был великолепный матч. Матчи против Ливерпуля всегда сложны, поскольку они неизменно сражаются и до последнего остаются в игре. Тем не менее, сегодня моя команда была безупречна в отношении настроя, самоотдачи и качества футбола.

Сыграть на ноль против Ливерпуля невероятно сложно, но нам это удалось. Мы уверенно действовали в обороне и заслуженно победили.

В первых двух играх против них мы, возможно, демонстрировали лучший футбол, но сегодня все решили настрой и командный дух.

Мы можем конкурировать с сильнейшими клубами, но для этого необходимо действовать эффективно как в своей, так и в чужой штрафной. В некоторых моментах нам повезло, в нескольких эпизодах спас Кепа, и в целом защитная линия сыграла на высоте. При этом мы использовали свои шансы, благодаря чему смогли одержать победу.

Мы делаем все, чтобы сравняться с конкурентами, но в первую очередь для этого необходимо обрести стабильность", – приводит слова Лампарада официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Челси — Ливерпуль.

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