Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского кубка.

В матче 1/8 финала Кубка Англии Норвич одолел на выезде Тоттенхэм. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1 после голов Яна Вертонгена и Йосипа Дрмича. В экстра-тайме команды не забивали, а в серии пенальти сильнее оказались "канарейки" – 2:3.



Тоттенхэм — Норвич 1:1 (ДВ 0:0; серия пен. 2:3)

Голы: Вертонген, 13 — Дрмич, 78.

Тоттенхэм: Ворм — Орье, Санчес, Дайер, Вертонген — Скипп, Уинкс (Ндомбеле, 82), Ло Чельсо — Лукас Моура (Ламела, 70), Алли (Паротт, 97), Бергвейн (Фернандеш, 54).

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Хэнли, Льюис — Вранчич (Маклин, 67), Трибулл (Тетти, 89), Рупп (Айда, 72) — Буэндиа (Стипперманн, 97), Дрмич, Кэнтуэлл.

Предупреждения: Скиип — Вранчич, Хэнсли.

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