"Красные дьяволы" встретятся с Норвичем в следующей стадии турнира.
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед, Getty Images
05 марта 2020, 23:41
В поединке 1/8 финала Кубка Англии Дерби Каунти принимал на своем поле Манчестер Юнайтед.
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не оставили никаких шансов своему сопернику, добыв победу благодаря трем забитым безответным мячам (0:3).
Таким образом, соперником Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Кубка Англии станет Норвич, который вчера сенсационно выбил Тоттенхэм из турнира.
Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Шоу, 33, Игало, 41, 70
Дерби Каунти: Рос — Богл, Эванс, Форсайт, Лоу - Берд, Сибли (Шинни, 80), Руни - Найт, Уогхорн (Мэрриотт, 67), Лоуренс (Уиттакер, 44)
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу (Уильямс, 80) — Мактоминей, Бруну Фернандеш (Перейра, 67), Фред (Марсьяль, 73) - Мата, Игало, Лингард
Предупреждения: Руни — Шоу, Байи, Уильямс