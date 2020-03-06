Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Кубка Англии.

Гол Люка Шоу, а также дубль Одиона Игало позволили Манчестер Юнайтед обыграть Дерби Каунти на выезде 3:0 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

В следующей стадии "красные дьяволы" сыграют против Норвича, который в серии пенальти выбил Тоттенхэм.

Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Шоу, 33, Игало, 41, 70

Дерби Каунти: Рос — Богл, Эванс, Форсайт, Лоу - Берд, Сибли (Шинни, 80), Руни - Найт, Уогхорн (Мэрриотт, 67), Лоуренс (Уиттакер, 44)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу (Уильямс, 80) — Мактоминей, Бруну Фернандеш (Перейра, 67), Фред (Марсьяль, 73) - Мата, Игало, Лингард

Предупреждения: Руни — Шоу, Байи, Уильямс