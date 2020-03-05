Англия

Команды узнали своих соперников в следующей стадии старейшего футбольного турнира в мире.

Завершились поединки 1/8 финала Кубка Англии, в которых Лестер минимально обыграл Бирмингем, Шеффилд Уэнсдей проиграл Манчестер Сити, а также Норвич сенсационно выбил Тоттенхэм из турнира, оказавшись лучше в серии пенальти.

Таким образом, практически все команды узнали своих будущих соперников в следующей стадии Кубка Англии. Четвертьфинальные матчи пройдут с 20 по 22 марта.

Пары оппонентов в 1/4 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

Шеффилд Юнайтед — Арсенал. Брэмолл Лэйн

Ньюкасл — Манчестер Сити. Сент-Джеймс Парк

Лестер — Челси. Кинг Пауэр Стэдиум

Норвич — Дерби Каунти / Манчестер Юнайтед. Карроу Роуд

Напомним, последний участник четвертьфинала Кубка Англии определится в матче Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед, который состоится 5 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель данного противостояния встретится с Норвичем.

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