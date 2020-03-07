Англия

Англичанин доволен выступлениями клуба в этом сезоне.

Защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака поделился своим мнением о выступлении команды в этом сезоне накануне манчестерского дерби.

"Думаю, мои личные амбиции находятся на втором месте. Главное – наша цель в конце сезона.

Все движется в том направлении, в котором мне хочется. Я тяжело работаю и постоянно улучшаю свою игру. Хочу просто продолжать в этом же духе.

Думаю, сейчас мы находимся в лучшей позиции, чем в момент моего прихода. Мы стартовали не лучшим образом, но сейчас движемся в правильном направлении. Мне кажется, мы близки к достижению нашей цели.

Я пришел в клуб, чтобы выигрывать трофеи и знаю, что мы способны на это", – рассказал Ван-Биссака в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 33 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя ассистами.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити состоится на Олд Траффорд в воскресенье, 8 марта.

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