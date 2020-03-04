Англия

Бразилец может стать заменой для Маркоса Алонсо.

Крайний защитник Порту Алекс Теллес предстоящим летом может отправиться в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересован Челси. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний бразилец может стать заменой Маркосу Алонсо, который является приоритетом для главного тренера Интера Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Теллес не намерен продлевать действующее соглашение с Порту, истекающее в 2021 году, поэтому португальский клуб может рассмотреть вариант с его продажей.

Челси уже ведет переговоры с Порту по бразильскому футболисту, однако о финансовых деталях потенциальной сделки пока не сообщается.

В текущем сезоне Алекс Теллес провел 39 поединков на клубном уровне во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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