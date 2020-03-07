Англия

Египтянин стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в первых ста поединках в чемпионате Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл непростую победу над Борнмутом (2:1), что позволило "красным" приблизиться к досрочному завоеванию чемпионства.

Для нападающего Мохаммеда Салаха этот матч стал 100-м за мерсисайдцев в рамках АПЛ, однако на этом достижения египтянина не заканчиваются.

Салах забил в 100 поединках чемпионата Англии за Ливерпуль 70 голов, благодаря чему он является лучшим в истории "красных" по этому показателю.

Египетскому вингеру удалось опередить Фернандо Торреса (63), Робби Фаулера (62) и Луиса Суареса (62).

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах повторил достижение Оуэна, забив 20 и больше голов в третьем сезоне подряд.

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