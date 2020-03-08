Англия

Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

8 марта, 18:30, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Майк Дин

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В центральном матче тура между собой сойдутся две манчестерские команды. Примечательно, что это будет четвертая встреча между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в текущем сезоне: два матча в Кубке английской лиги и два матча в Премьер-лиге.

В целом, подопечные Пепа Гвардиолы спокойно могут доигрывать сезон: Ливерпуль им не достичь, а идущему на третьем месте Лестеру будет крайне сложно обогнать "горожан". Совершенно иная ситуация у Манчестер Юнайтед, который надеется попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. "Красным дьяволам" необходимо побеждать, а также надеяться на осечку Челси в игре против Эвертона, чтобы еще больше приблизиться к подопечным Фрэнка Лампарда в турнирной таблице.

В преддверии предстоящей встречи оба клуба проводили свои поединки 1/8 Кубка Англии: Манчестер Сити на выезде одолел Шеффилд Уэнсдей, а Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти. Следует отметить, что у "горожан" было на 24 часа больше времени для отдыха, поэтому они должны подойти к игре несколько свежее.

Не сможет принять участие в поединке важный игрок Сити Эмерик Ляпорт. Французский центрбек снова травмировался и пропустит несколько недель. Если говорить о МЮ, то под вопросом участие Гарри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки и Даниэля Джеймса, однако медики этих троих к столь важной встрече должны будут успеть "поставить на ноги".

Напомним, что матч первого круга завершился победой Манчестер Юнайтед на Этихад – 2:1.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,67, ничья – 4,30, а победа "красных дьяволов" – 4,80.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Погба, Рашфорд, Фосу-Менса – Ляпорт, Сане

Под вопросом: Магуайр, Ван-Биссака, Джеймс – де Брюйне.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед не проигрывает в 11 из последних 12 домашних матчей в Премьер-лиге.

МЮ впервые может обыграть Манчестер Сити дважды за сезон в АПЛ с сезона-2009/10, когда главным тренером еще был Сэр Алекс Фергюсон.

Манчестер Юнайтед может выиграть третий матч против "горожан" в текущем сезоне, обыграв их ранее в поединках Премьер-Лиги и Кубка английской лиги. Ранее "красные дьяволы" трижды обыгрывали "горожан" в сезонах 1956/57, 1995/96 и 2009/10.

Серхио Агуэро забил девять голов в манчестерских дерби во всех турнирах. Только Уэйн Руни (11), Джо Хейс (10) и Фрэнсис Ли (10) забивали больше. Агуэро отправил четыре гола в сетку ворот Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд – больше забивал только Стивен Джеррард – 5 мячей.

Манчестер Сити выиграл три последних матча в Премьер-лиге на Олд Траффорд.

Тренеры говорят:

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Не пойму, почему мы проводим дерби в воскресенье и должны играть в четверг вечером. Какой в этом смысл? Это не уравнивает команды. Все было точно так же, когда мы обыграли их в прошлый раз. Если по-честному, то мы играли в среду, а они – во вторник. Эти 24 часа важны, так что сейчас нам надо хорошо поработать над восстановлением".

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Когда я смотрел последний матч Манчестер Юнайтед, они действовали невероятно агрессивно. В некоторых матчах против нас они защищались, но, судя по последним играм, это агрессивная команда, на Гудисон Парк они хорошо сыграли. Исходя из того, что я видел, игроки следуют за тренером. Они прибавляют, сейчас, возможно, их лучший момент в сезоне".