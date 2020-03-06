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Football.ua выделяет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

Европейские клубы продолжают решать свои турнирные задачи в национальных первенствах. Очередной уикенд приготовил для зрителей много интересных поединков, в которых команды должны показать бескомпромиссную борьбу. В английской Премьер-лиге Челси примет Эвертон, а МЮ сыграет со своим "заклятым" соседом Ман Сити. В чемпионате Германии сразятся две Боруссии, а в Пример Атлетико попытается справиться с Севильей. В Серии А, если матчу не помешают внешние обстоятельства, Аталанта сыграет с лидирующим в таблице Лацио.

Football.ua предлагает ознакомиться с анонсами наиболее интересных поединков уикенда.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Воскресенье, 8 марта, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд. 29-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Центральным матчем всего уикенда, пожалуй, станет манчестерское дерби на Олд Траффорд.

Команды лишь недавно встречались в рамках Кубка английской лиги, и теперь им снова предстоит сразиться в матче второго круга АПЛ. Победителем из кубковой дуэли вышел Ман Сити, который уже успел и выиграть трофей, одолев в финале Астон Виллу.

Юнайтед благодаря последним результатам приблизился к топ-четверке и вполне может рассчитывать на, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. "Горожане" же прочно расположились на второй строчке, и в принципе их единственной турнирной задачей является ее сохранение.

В матче первого круга выездную победу одержал Манчестер Юнайтед, и наверняка "красные дьяволы" будут всеми силами стараться повторить этот успех и в родных стенах.

Челси – Эвертон

Воскресенье, 8 марта, 16:00. Лондон, Стэмфорд Бридж. 29-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Еще одним заслуживающим внимания поединком в 29-м туре АПЛ станет встреча Челси и Эвертона в Лондоне.

Ливерпульский клуб ожидает третья подряд встреча с представителем Англии в еврокубках, и пока он не может похвастаться особыми успехами. Сначала "ириски" уступили Арсеналу (2:3), а в минувшем туре сыграли вничью с Манчестер Юнайтед. Теперь же команде Карло Анчелотти предстоит встретиться с Челси, который показывает не безупречные результаты, но продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице.

Оптимизма гостям может добавлять тот факт, что они выиграли последние два матча против "синих", а предыдущая встреча команда на Стэфморд Бридж завершилась нулевой ничьей.

Вольфсбург – Лейпциг

Суббота, 7 марта, 16:30. Вольфсбург, Фольксваген Арена. 25-й тур Бундеслиги

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В 25-м туре Бундеслиги Вольфсбург, которому предстоит сразиться с Шахтером в 1/8 финала Лиги Европы, примет на своем поле Лейпциг.

На данный момент "волки" идут вне еврокубковой зоны, но имеют неплохие шансы, чтобы финишировать там по итогам сезона. В минувшем туре "зелено-белые" проявили характер и свели к ничьей выездную встречу с Унионом, по ходу которой они уступали в два мяча.

Лейпциг также сыграл вничью во встрече с Байером (1:1) и позволил лидирующей Баварии обеспечить отрыв в три очка.

В текущем сезоне команды встречались уже дважды. И если матч первого круга завершился ничьей, то в кубковом противостоянии "быки" одержали разгромную победу со счетом 6:1.

Боруссия М – Боруссия Д

Суббота, 7 марта, 19:30. Менхенгладбах, Боруссия-Парк. 25-й тур Бундеслиги

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Также в очередном туре немецкого чемпионата состоится дуэль двух Боруссий, которые идут бок о бок в турнирной таблице.

Гладбхаская Боруссия долгое время возглавляла Бундеслигу, но немного утратила свои позиции и опустилась на 4-ю строчку. Дортмундцы же после зимнего перерыва демонстрируют впечатляющую форму, которую лишь слегка портит поражение от Байера в начале февраля. Если "шмели" продолжат в том же духе, то они вполне могут включиться и в гонку за чемпионский титул.

Дортмунд является крайне неудобным соперником для "жеребцов", ведь последние десять матчей между командами, включая два в текущем сезоне, завершались победами "желто-черных". Последний успех гладбахского клуба в этом противостоянии датируется апрелем 2015 года.

Атлетико – Севилья

Суббота, 7 марта, 17:00. Мадрид, Ванда Метрополитано. 27-й тур Примеры

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Очередной тур Примеры приготовил для зрителей поединок между Атлетико и Севильей, ведущими борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Севилья воспользовалась осечками своих конкурентов и вышла на третью строчку. Атлетико пока находится вне топ-четверки, однако его отставание от нервионцев составляет всего два очка. Вряд ли этот поединок будет иметь решающее значение на итоговое место команд в таблице, однако успех в этом матче позволит победителю чувствовать себя более комфортно.

Последние три матча между командами завершались вничью с одинаковым счетом 1:1.

Барселона – Реал Сосьедад

Суббота, 7 марта, 19:30. Барселона, Камп Ноу. 27-й тур Примеры

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В еще одном матче испанского чемпионата Барселона примет на своем поле Реал Сосьедад.

Баскский клуб находится на шестой строчке и лишь на три пункта отстает от идущей третьей Севильи. Барселона же в минувший уикенд проиграла Реалу в Эль-Класико и уступила ему первую строчку. Психологическое состояние в каталонском клубе сейчас находится не на самом высоком уровне, чему свидетельствует недовольство команды новым тренером Кике Сетьеном. Частично исправить эту ситуацию "сине-гранатовые" могут благодаря победе во встрече с Сосьедадом.

Аталанта – Лацио

Суббота, 7 марта, 19:00. Бергамо, Атлети Адзурри д'Италия. 27-й тур Серия А

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Проведение матча Атланта – Лацио, как и все остальные поединки 27-го тура Серии А, находится под вопросом. На данный момент итальянские футбольные власти решили не переносить матчи, однако все они в ближайший месяц будут проходить без зрителей.

Поскольку Ювентус и Интер не провели свой поединок, победа над Болоньей позволила Лацио единолично возглавить турнирную таблицу. В этот уикенд римлян ожидает непростой соперник в лице Аталанты, которая также проводит прекрасную победную серию и в минувший уикенд разгромила Лечче со счетом 7:2.

В матче первого круга команды сыграли в результативную ничью 3:3, причем "орлы" смогли отыграться после того, как пропустили три гола в первом тайме.

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