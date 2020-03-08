Подопечные Жозе Моуриньо уже долгое время не знают вкуса побед.
БЕРНЛИ - ТОТТЕНХЭМ, GETTY IMAGES
08 марта 2020, 00:39
В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Бернли на своем поле принимал Тоттенхэм.
Подопечные Шона Дайча и Жозе Моуриньо между собой не выявили победителя, а "шпоры" продлили свою серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и одна ничья, если учитывать все турниры).
Обзор матча:
Бернли — Тоттенхэм 1:1
Голы: Вуд, 13 — Алли (пен.), 50
Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор - Хендрик (Леннон, 89), Вествуд, Корк, Макнил - Вуд, Родригес (Выдра, 68)
Тоттенхэм: Льорис - Танганга, Санчес, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген - Скипп (Лукас Моура, 46), Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Ламела (Орье, 78), Бергвейн — Алли
Предупреждения: Тэйлор, Тарковски, Корк, Хендрик, Вествуд - Ламела, Санчес, Бергвейн, Ло Чельсо.