Англия

Подопечные Жозе Моуриньо уже долгое время не знают вкуса побед.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Бернли на своем поле принимал Тоттенхэм.

Подопечные Шона Дайча и Жозе Моуриньо между собой не выявили победителя, а "шпоры" продлили свою серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и одна ничья, если учитывать все турниры).

Обзор матча:

Бернли — Тоттенхэм 1:1

Голы: Вуд, 13 — Алли (пен.), 50

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор - Хендрик (Леннон, 89), Вествуд, Корк, Макнил - Вуд, Родригес (Выдра, 68)

Тоттенхэм: Льорис - Танганга, Санчес, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген - Скипп (Лукас Моура, 46), Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Ламела (Орье, 78), Бергвейн — Алли

Предупреждения: Тэйлор, Тарковски, Корк, Хендрик, Вествуд - Ламела, Санчес, Бергвейн, Ло Чельсо.