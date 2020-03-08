Англия

"Лисы" проявляют интерес к бразильскому футболисту.

Защитник Порту Алекс Теллес попал в сферу интересов Лестера, сообщает издание A Bola.

Английский клуб планирует укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытается подписать бразильца. Клаусула футболиста в контракте с португальским клубом составляет 40 млн евро.

Действующий контракт Теллеса с Порту рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 39 поединков в футболке "драконов", отличившись десятью голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что в приобретении Теллеса также заинтересован Челси.

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