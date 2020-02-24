Англия

Защитник Лилля Габриэль дос Сантос Магальяеш привлек внимание еще одного представителя английской Премьер-лиги.

С целью укрепить оборону Эвертона, которая, как показало поражение от Арсенала, далека от совершенства, Карло Анчелотти намерен заполучить защитника Лилля Габриэля — сообщает The Times.

22-летний бразилец зимой нынешнего года подписал новый контракт с Лиллем до 30 июня 2023 года, однако любой желающий сможет выкупить его летом 2020 года за 30 миллионов евро, если при этом не будет возражать сам футболист.

Помимо Эвертона, серьезный интерес к Габриэлю проявляют Арсенал и Лестер.

Экс-игрок молодежной (U-20) сборной Бразилии выступал за Аваи (21 матч, 1 гол) и Лилль (34, 2), а также играл в аренде за Труа (1, 0) и Динамо Загреб (1, 0).

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