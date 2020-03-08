Англия

"Шпоры" нацелились на игрока Рейнджерс.

Защитник Рейнджерс Борна Баришич попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание The Scotsman.

Лондонский клуб намерен укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытается заполучить хорватского фулбека. "Шпоры" готовы предложить за футболиста около 22 млн фунтов.

Действующий контракт Баришича с Рейнджерс рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 37 поединков в футболке "светло-синих", забив 2 гола и отдав 14 ассистов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании Криса Смоллинга.

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