Тоттенхэм продал Ваньяму в Монреаль Импакт

Полузащитник Тоттенхэма Виктор Ваньяма продолжит карьеру в США.
Виктор Ваньяма, ФК Тоттенхэм
04 марта 2020, 01:07
Тоттенхэм объявил о продаже Виктора Ваньямы, сообщил официальный сайт "шпор".
"Мы желаем Виктору всего наилучшего", — написала пресс-служба клуба.
Таким образом, кенийский футболист будет выступать под руководством Тьерри Анри в Монреаль Импакт. Подробности перехода не называются.
В текущем сезоне Ваньяма лишь дважды появлялся на поле на несколько минут, а под руководством Жозе Моуриньо вообще не играл.
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