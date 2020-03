Тоттенхэм продал Ваньяму в Монреаль Импакт

Тоттенхэм объявил о продаже Виктора Ваньямы, сообщил официальный сайт "шпор".

"Мы желаем Виктору всего наилучшего", — написала пресс-служба клуба.

Таким образом, кенийский футболист будет выступать под руководством Тьерри Анри в Монреаль Импакт. Подробности перехода не называются.

🇰🇪 💙 From the goal in our last game at White Hart Lane to THAT strike at Anfield, thank you for providing us with some incredible memories @VictorWanyama. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ffOZOrRtvQ