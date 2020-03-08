Англия

Вингер поведал о чемпионской гонке в текущем сезоне.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг заявил, что его команда несколько сдала обороты в текущем сезоне, из-за чего Ливерпуль так легко лидирует.

"Ливерпуль был намного лучше всех в лиге, поэтому они лидируют в АПЛ. Мы расслабились, мы не сохранили наши стандарты, которые, как мы знаем, мы можем соблюдать. С этого момента и до конца сезона мы должны стараться выиграть каждую игру, и что бы ни случилось".

"Мы выиграли чемпионат два раза подряд. Ливерпуль побеждает, лидируя на данный момент".

"Но я уверен, что после этого сезона наша команда будет куда более злее, м мы вернемся сильнее в следующем сезоне", — сказал Стерлинг Sky Sports.

Примечательно, что никто из Манчестер Сити или Ливерпуля не претендует на звание игрока месяца в АПЛ.