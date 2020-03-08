Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Челси разгромил на своем поле Эвертон со счетом 4:0.

Подопечные Карло Анчелотти нанесли всего три удара за весь матч, лишь один из которых попал в створ ворот соперника.

"Пенсионеры", в свою очередь, полностью контролировали ход игры и без проблем забрали в свою копилку три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси — Эвертон:

Челси — Эвертон 4:0

Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 52, Жиру, 54

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Баркли, Гилмур, Маунт (Джеймс, 60) — Педро, Жиру (Броя, 87), Виллиан (Анхорино, 71)

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Кин, Холгейт, Динь — Бернард (Уолкотт, 46), Гомеш, Дэвис (Мойзе Кин, 58), Сигурдссон — Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 76)

Предупреждения: Зума — Гомеш, Холгейт