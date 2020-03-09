Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера оказались сильнее коллектива Пепа Гвардиолы.
ФК Манчестер Юнайтед, Getty Images
09 марта 2020, 01:55
В рамках 29-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Манчестер Сити.
"Красные дьяволы" сумели обыграть "горожан", отправив в их ворота два гола.
Таким образом, Манчестер Юнайтед дважды за сезон в чемпионате одолел Манчестер Сити: матч первого круга завершился победой коллектива Солскьяера (2:1).
Отметим, что в последний раз МЮ дважды обыгрывал Сити в АПЛ в сезоне-2009/10 – тогда команду тренировал еще Сэр Алекс Фергюсон.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.
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