Англия

Полузащитник МЮ Тахит Чонг не покинет "красных дьяволов" ближайшим летом.

Тахит Чонг продолжит выступать за Манчестер Юнайтед. 20-летний футболист продлит соглашение с нынешней командой.

"Было множество заинтересованных клубов, мы вели переговоры. Однако Манчестер Юнайтед придумал хороший план для Тахита".

"Ему нравится играть за этот клуб, который привел его из Нидерландов", — приводит слова агента Чонга Эркана Алкана AD.

До Манчестер Юнайтед голландец выступал за Фейеноорд. Его контракт с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Тахита Чонга также заинтересован туринский Ювентус.

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