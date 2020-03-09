Полузащитник МЮ Тахит Чонг не покинет "красных дьяволов" ближайшим летом.
ТАХИТ ЧОНГ, GETTY IMAGES
09 марта 2020, 16:19
Тахит Чонг продолжит выступать за Манчестер Юнайтед. 20-летний футболист продлит соглашение с нынешней командой.
"Было множество заинтересованных клубов, мы вели переговоры. Однако Манчестер Юнайтед придумал хороший план для Тахита".
"Ему нравится играть за этот клуб, который привел его из Нидерландов", — приводит слова агента Чонга Эркана Алкана AD.
До Манчестер Юнайтед голландец выступал за Фейеноорд. Его контракт с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Тахита Чонга также заинтересован туринский Ювентус.
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