Англия

Наставник "лис" прокомментировал успех во встрече с бирмингемским клубом.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился своим мнением о результате матча с Астон Виллой (4:0) в 29-м туре АПЛ.

"Очень, очень хорошая победа. Важная победа. Последние несколько матчей мы провели не на своем уровне. В этом поединке мы были намного лучше в атаке. После первого гола мы продолжили и играли очень хорошо.

Раньше можно было заметить, что нам не хватает уверенности. Единственный способ вернуть уверенность – это тяжелая работа, и футболисты были великолепными. Мы действовали интенсивно и не предоставили сопернику много шансов", – рассказал Роджерс в комментарии BBC.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Лестер — Астон Вилла.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.