Англия

Марокканец хотел бы выступать в стане "пенсионеров" вместо со своим другом из Аякса.

Полузащитник Аякса Хаким Зийех, который следующим летом станет игроком Челси, намерен обсудить со своим будущим клубом возможное подписание голкипера Андре Онана. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 26-летний марокканец хотел бы продолжить выступать с Онана за одну команду, поскольку в Аякса камерунский голкипер является его близким другом.

Именно по этой причине Зийех планирует в ближайшем будущем убедить "пенсионеров" в целесообразности трансфера Онана, который, к слову, сам заинтересован в переезде на Стэмфорд Бридж.

В текущем сезоне Андре Онана сыграл за Аякс 39 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и провел 15 сухих поединков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.