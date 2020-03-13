Марокканец хотел бы выступать в стане "пенсионеров" вместо со своим другом из Аякса.
Андре Онана, Getty Images
13 марта 2020, 11:04
Полузащитник Аякса Хаким Зийех, который следующим летом станет игроком Челси, намерен обсудить со своим будущим клубом возможное подписание голкипера Андре Онана. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, 26-летний марокканец хотел бы продолжить выступать с Онана за одну команду, поскольку в Аякса камерунский голкипер является его близким другом.
Именно по этой причине Зийех планирует в ближайшем будущем убедить "пенсионеров" в целесообразности трансфера Онана, который, к слову, сам заинтересован в переезде на Стэмфорд Бридж.
В текущем сезоне Андре Онана сыграл за Аякс 39 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и провел 15 сухих поединков.
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