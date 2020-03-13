"Молотобойцы" приняли меры, дабы не подвергать опасности окружающих.
Дэвид Мойес и Микель Артета, Getty Images
13 марта 2020, 16:52
Как сообщает официальный сайт Вест Хэма, некоторые игроки и работники клуба ушли в самоизоляцию.
Определенная группа игроков и наставник Вест Хэма Дэвид Мойес контактировали с тренером Арсенала Микелем Артетой во время поединка 29-го тура АПЛ (6 марта).
Как известно, тест Микеля Артеты на коронавирус дал положительный результат. На карантин ушли те, кто принимал участие в матче.
Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига приостановлена предварительно до 4 апреля.
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