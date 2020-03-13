Англия

"Молотобойцы" приняли меры, дабы не подвергать опасности окружающих.

Как сообщает официальный сайт Вест Хэма, некоторые игроки и работники клуба ушли в самоизоляцию.

Определенная группа игроков и наставник Вест Хэма Дэвид Мойес контактировали с тренером Арсенала Микелем Артетой во время поединка 29-го тура АПЛ (6 марта).

Как известно, тест Микеля Артеты на коронавирус дал положительный результат. На карантин ушли те, кто принимал участие в матче.

Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига приостановлена предварительно до 4 апреля.

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