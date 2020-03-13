Англия

Премьер-лига и другие английские чемпионаты официально приостановлены.

Премьер-лига и Английская футбольная лига официально приняла решение приостановить все чемпионаты как минимум до четвертого апреля из-за пандемии коронавируса.

Журналист BBC Дэн Роуэн утверждает, что в частных беседах официальные лица не особо верят, что чемпионаты смогут возобновиться четвертого апреля. Поэтому, скорее всего, пауза будет продлена, если сезон не решат отменить вовсе.

В последние дни в одной только Премьер-лиге был зафиксирован ряд случаев коронавируса:

- Микель Артета заболел коронавирусом Covid-19. Арсенал на карантине.

- Каллум Хадсон-Одои заразился – Челси на карантине. Игрок утверждает, что уже выздоровел.

- Трое игроков Лестера на карантине.

- Борнмут на карантине.

- Эвертон на карантине.

- Бенжамен Менди на карантине, потому что у члена его семьи симптомы, похожие на коронавирус. Вчера француз тренировался со всей командой Манчестер Сити.