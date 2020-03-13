Англия

У главного тренера Арсенала диагностировали COVID-19.

Микель Артета стал очередным представителем мира футбола, у которого обнаружили заболевание коронавирусом, сообщает официальный сайт Арсенала.

Также с тревогой ожидаются новости из стана Лестера, где у трех игроков были выявлены симптомы коронавируса.

Отметим, что ранее футбольная ассоциация Англии приняла решение, что ближайший тур пройдет согласно расписанию.

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