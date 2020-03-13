Англия 13 марта 2020, 00:35 Артета заразился коронавирусом У главного тренера Арсенала диагностировали COVID-19. Микель Артета, getty images 13 марта 2020, 00:35 Микель Артета стал очередным представителем мира футбола, у которого обнаружили заболевание коронавирусом, сообщает официальный сайт Арсенала. Также с тревогой ожидаются новости из стана Лестера, где у трех игроков были выявлены симптомы коронавируса. Отметим, что ранее футбольная ассоциация Англии приняла решение, что ближайший тур пройдет согласно расписанию. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Микель Артета Команды Арсенал Источники ФК Арсенал (Лондон) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте