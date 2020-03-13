Англия

"Красные дьяволы" предложили валлийскому вингеру новое долгосрочное соглашение.

Манчестер Юнайтед заинтересован в продлении действующего соглашения с фланговым полузащитником Дэниелом Джеймсом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" ведет активную работу над новым контрактом 22-летнего валлийца.

МЮ предложил Джеймсу долгосрочное соглашение до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро + бонусы за один сезон.

В текущем сезоне молодой вингер провел на клубном уровне 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Напомним, ранее Джеймс заявил, что намерен завоевывать трофеи с Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.