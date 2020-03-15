Англия

Португалец сразу был нацелен на переход в стан манкунианцев.

Полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш рассказал о своем переходе и о схожих чертах с командой.

"Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким, потому что когда появилась такая возможность, я не думал дважды. Я сообщил руководству Спортинга, что Манчестер Юнайтед — мой первый выбор. Это именно то, что нужно для моей карьеры.

Я вижу ту же команду, что и месяц назад. Думаю, что мы схожи, я и команда голодны к победам, хотим отдаваться на поле, делать все лучше и лучше в каждой игре. В прошлом месяце у нас было много хороших матчей", — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Отметим, что Бруну Фернандеш уже успел стать лучшим игроком февраля в АПЛ.